Chile suspende abertura de fronteiras e barra viajantes de 7 países africanos devido à ômicron

O governo do Chile anunciou nesta segunda-feira (29) a suspensão da abertura de três pontos de sua fronteira terrestre e a proibição da entrada de pessoas vindas de sete países africanos. As novas restrições foram impostas devido à variante ômicron do coronavírus. Estavam previstas para reabrir na quarta (1º) as passagens de Chacalluta, na fronteira com o Peru, ...