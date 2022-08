Mundo China anuncia pela 1ª vez que população do país deve diminuir a partir de 2025 Nação vive crise demográfica com envelhecimento populacional e famílias tendo poucos filhos, a despeito de incentivos

Após apresentar a menor taxa de crescimento populacional desde a década de 1950, a China anunciou nesta segunda-feira (1º) que sua população começará a diminuir a partir de 2025. O anúncio é inédito no país, segundo informações do jornal estatal Global Times. Hoje o país mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes, de acordo com projeções atuali...