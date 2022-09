Mundo China cometeu graves violações de direitos humanos contra muçulmanos, diz ONU Os uigures formam uma etnia majoritariamente muçulmana e que, na China, são uma minoria cultural, linguística e religiosa

A China cometeu graves violações de direitos humanos contra os uigures, minoria muçulmana que ocupa a região de Xinjiang, no oeste do país, segundo relatório do Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas. O texto foi divulgado nesta quarta-feira (31), a 11 minutos do fim do mandato de Michelle Bachelet à frente do órgão. A ex-presidente chilena vinha ...