Mundo Coleção de gafes de Biden coloca idade do presidente dos EUA em discussão Nas últimas semanas, democrata caiu de bicicleta, errou leitura de teleprompter e disse por engano ter câncer

"É por isso que eu e muitas pessoas com quem cresci tem câncer", disse o presidente Joe Biden, no meio de um discurso sobre a crise climática, na quarta (20). Pouco depois, já havia questionamentos nas redes: o presidente admitiu que está com câncer? Foi um ato falho? Ou só mais uma confusão feita por ele? A Casa Branca logo esclareceu que o democrata falava sobre ...