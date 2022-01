Mundo Com livros e sorvetes, crianças são vacinadas contra a Covid-19 no Uruguai "As crianças vêm para serem vacinadas, mas também para brincar, para passar um tempo relaxando, e saem com um presente", disse o vice-ministro da Saúde Pública, José Luis Satdjian

Um hospital no Uruguai distribuiu livros e sorvetes a crianças para animar o primeiro dia de vacinação deste público contra a Covid-19 no país, na quarta-feira (12). Das 12,7 mil crianças uruguaias com idade entre 5 e 11 anos a serem imunizadas no dia, 650 foram ao Centro Hospitalar Pereyra Rossell, o principal centro de referência pediátrica na capital Montevidéu. Na área d...