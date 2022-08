Mundo Combates se intensificam em região ocupada pela Rússia na Ucrânia Moscou minimiza ofensiva; tiroteio é ouvido na primeira cidade grande tomada pelos russos

Em meio a relatos contraditórios naturais em uma guerra que antes de tudo é de propaganda, a contraofensiva anunciada pela Ucrânia para tentar retomar áreas ocupadas pelos russos no sul do país registrou combates mais intensos nesta terça (30). Como seria óbvio, Kiev diz estar avançando, e Moscou, que as tentativas ucranianas foram todas rechaçadas. Em comum, apenas...