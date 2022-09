Mundo Congresso dos EUA pressiona Biden sobre respeito a resultado das urnas no Brasil Propostas apresentadas no Parlamento pedem que presidente dos EUA reconsidere relações em caso de golpe

Em meio às tensões após a sequência de manifestações de caráter golpista do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), o senador americano Bernie Sanders apresentou nesta quarta-feira (7) uma proposta ao Senado dos Estados Unidos para que o governo do democrata Joe Biden reconheça automaticamente o resultado das eleições de outubro no Brasil e suspenda relações em c...