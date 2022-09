A morte da Rainha Elizabeth 2ª, a monarca com o reinado mais longevo da história do Reino Unido, movimentou as peças do tabuleiro do poder inglês, alçando Charles ao posto de monarca aos 73 anos de idade, o mais velho a assumir o posto.

O próximo nome à linha sucessória é o príncipe William, duque de Cambridge, e filho de George com Diana, ao lado da esposa, Kate Middleton, duquesa de Cambridge e futura rainha consorte, substituindo a recém-empossada Camilla Parker Bowles.

William, por sua vez, passaria o trono para seu filho mais velho, príncipe George, hoje com nove anos de idade. Caso não tenha filhos, ou decida abdicar do trono, sua irmã Charlotte, de sete anos de idade, assumiria o trono, seguida do caçula Louis, hoje com quatro anos de idade.

O irmão de William, Harry, é o sexto na linha sucessória, e, mesmo tendo abdicado de seus deveres reais, permanece com sua posição inabalada. Os filhos de Harry com a ex-atriz norte-americana Meghan Markle, Archie e Lilibet, ocupam a sétima e a oitava posição, respectivamente.

A nona posição pertence a Andrew, o segundo filho de Elizabeth 2ª e, por muitos anos, tido como seu filho favorito e a quem ela daria o trono se pudesse escolher.