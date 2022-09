Mundo Cortejo liderado por Charles 3º abre visita a caixão de Elizabeth 2ª na Escócia Despedida teve início pela manhã, quando o caixão foi levado da residência real, o Palácio de Holyroodhouse, até a Catedral de Saint Giles em uma procissão guiada pelo rei Charles 3º

Um dia depois de lotar a principal via de Edimburgo para receber o corpo da rainha Elizabeth 2ª, os escoceses voltaram nesta segunda (12) à Royal Mile. Desta vez, no entanto, para dar adeus —de lá, os restos mortais da soberana serão transportados nesta terça (13) para Londres, onde permanecerão até o seu funeral, no início da semana que vem. A despedida teve início...