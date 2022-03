O Ministério da Defesa afirmou nesta quinta-feira (3) que uma aeronave KC-390 Millennium deve decolar na próxima segunda-feira (7) para trazer ao país brasileiros que fugiram da Ucrânia.

O avião terá como destino final Varsóvia, na Polônia, uma vez que parte expressiva dos brasileiros que deixaram o território ucraniano após o início da guerra com a Rússia cruzou a fronteira em direção ao país, a oeste da Ucrânia.

De acordo com o ministério, o embarque dos brasileiros ocorrerá "conforme definições do Ministério das Relações Exteriores". A volta ao Brasil está prevista para quinta-feira (10) pela manhã. Serão realizadas paradas técnicas em Recife (PE); Cabo Verde; e Lisboa.

A Defesa também comunicou que, no trajeto de ida à Polônia, a aeronave transportará 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária.

Uma reunião realizada entre o final da manhã e o início da tarde desta quinta-feira (3) definiu como será o resgate dos brasileiros que estão deixando a Ucrânia.

Conforme o POPULAR mostrou, duas aeronaves KC-39 estão desde o último sábado (26) de prontidão na Ala 2, a Base Aérea de Anápolis, na região Central de Goiás, aguardando orientações do Itamaraty para decolar.

A princípio, o plano do governo era que as aeronaves saíssem do Brasil nesta quarta, pousassem em solo polonês na manhã desta quinta e após escalas retornassem ao Brasil no mesmo dia. Porém foi necessário um replanejamento e a operação foi adiada.

Inicialmente, o resgate começaria pela Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia. Há quatro dias, a FAB encaminhou pedidos para autorizar voo e pouso nos aeroportos de Cabo Verde, Portugal e Polônia.