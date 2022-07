Mundo Eduardo Bolsonaro pode ser incluído em investigações sobre invasão do Capitólio nos EUA O deputado federal esteve na capital americana dias antes da invasão do Congresso e se reuniu com pessoas próximas a Trump

O deputado americano Jamie Raskin afirmou a representantes de entidades da sociedade civil brasileira que planeja citar o Brasil nas investigações feitas pelo comitê especial da Câmara dos EUA que investiga a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do então presidente Donald Trump. O parlamentar democrata se reuniu nesta sexta-feira (29) com um...