Mundo Elon Musk é escolhido Pessoa do Ano de 2021 pela revista Time Apesar de uma série de ressalvas feita pela revista, que explica que a influência da pessoa escolhida pode ser "para melhor ou para pior"

O bilionário Elon Musk foi escolhido Pessoa do Ano de 2021 pela revista Time nesta segunda-feira (13). De acordo com a publicação, o presidente-executivo da Tesla e dono da SpaceX "já tem um alcance que se estende além da Terra" devido aos planos de construir o que ele próprio chama de "uma arca de Noé futurística". Em setembro, a missão Inspiration 4, da SpaceX, concluiu c...