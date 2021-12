Mundo Em Buenos Aires, Lula diz que América Latina será melhor se ele e outros esquerdistas vencerem Na saída do evento, porém, ele afirmou que não estava antecipando o anúncio de sua candidatura

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (11), em Buenos Aires, que a América Latina evoluirá caso ele e outros nomes da esquerda vençam as próximas eleições na região. "Se eu ganhar no Brasil, [Gabriel] Boric ganhar no Chile e com o companheiro [Alberto] Fernández aqui na Argentina, as coisas serão melhores na região", disse a militantes e...