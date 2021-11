Mundo Em Paris, Lula é recebido por Macron com protocolo de chefe de Estado Desafeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Macron se encontra com Lula em um momento em que a relação entre Brasil e França está abalada

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido hoje pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na residência oficial do chefe de Estado francês, o Palácio dos Elísios, em Paris. O encontro com o brasileiro teve protocolo reservado a chefes de Estado. Desafeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Macron se encontra com Lula em um momento em que...