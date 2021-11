Mundo Embaixador deixará Guiné-Bissau após denúncias apontarem racismo e ingerência de esposa De acordo com a reportagem sete entrevistados afirmam ainda que ela praticava assédio moral e proferia ofensas racistas contra guineenses que trabalham para a missão diplomática

O embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, Fábio Franco, deixará o posto no país africano depois de uma investigação do Itamaraty mostrar que sua mulher interferia nas atividades da representação diplomática, mesmo sem ter vínculo formal com o Ministério das Relações Exteriores. De acordo com relatos colhidos pelo jornal Folha de S.Paulo, Shirley Carvalhêdo Franco tinha ...