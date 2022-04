Mundo Emmanuel Macron vence Marine Le Pen na França, indicam projeções Ultradireita obtém votação recorde, mas continua sem chegar ao poder

O presidente ​Emmanuel Macron, 44, deve ser reeleito, neste domingo (24), para mais cinco anos como presidente da França. É o que indicam as projeções divulgadas logo após o fechamento das urnas, às 20h, no horário local (15h de Brasília). De acordo com o instituto Ipsos, Macron obteve 58,2% dos votos, à frente de Marine Le Pen, 53, com 41,8%. Os número...