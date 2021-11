Mundo Epic Games encerra Fortnite na China por conta da censura O jogo não está mais disponível para download no país a partir desta segunda-feira (15)

O jogo Fortnite não está mais disponível para download na China a partir desta 2ª feira (15.nov.2021). Além disso, seus servidores foram desligados, o que significa que os jogadores não poderão mais entrar no jogo. O game foi lançado no país em julho de 2018, em parceria com a Tencent Em novembro, a Epic Games já tinha anunciado que encerraria a pres...