Mundo Esposa ganha direito de tratar marido com ivermectina nos EUA e homem morre Segundo reportagem do jornal britânico The Independent, Keith Smith morreu de Covid-19 dias após receber a segunda dose do remédio

Um homem de 52 anos diagnosticado com Covid-19 morreu no último domingo (12), na Pensilvânia (EUA), após sua esposa ter travado uma batalha legal para conseguir o direito de tratá-lo com ivermectina, medicamento sem comprovação contra o coronavírus. Segundo reportagem do jornal britânico The Independent, Keith Smith morreu dias após receber a segunda dose do rem...