EUA alertam sobre invasão da Ucrânia

Líderes das principais potências do Ocidente conversaram nesta sexta-feira (11) para tentar encontrar uma saída para a crise que se instalou na Ucrânia, com o temor de uma invasão russa - a qual os Estados Unidos voltaram a dizer que pode acontecer “a qualquer momento”. Em meio ao aumento das tensões no Leste Europeu, falaram-se por telefone Joe Biden (EUA), Bori...