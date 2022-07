Mundo EUA dizem ter matado chefe do Estado Islâmico na Síria em ataque de drone Maher al-Agal, um dos cinco líderes mais importantes do grupo, foi morto enquanto andava de motocicleta perto de Jindayris, no noroeste do país

O chefe do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria morreu nesta terça (12) em um ataque de drone comandado pelos Estados Unidos, informou o Departamento de Defesa americano. Maher al-Agal, um dos cinco líderes mais importantes do grupo, foi morto enquanto andava de motocicleta perto de Jindayris, no noroeste do país, e um de seus principais assessores ficou ...