Mundo EUA matam Ayman al-Zawahiri, principal líder da Al Qaeda, diz Biden Chefe do grupo terrorista desde a morte de Bin Laden teria sido atingido por drone no Afeganistão

Uma operação militar dos Estados Unidos realizada no fim de semana no Afeganistão matou o principal líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, 71, segundo o presidente do país, Joe Biden. Descrito pelo democrata nesta segunda-feira (1º) como o "cérebro de ataques contra americanos", Zawahiri era o número dois da organização terrorista nos atentados de 11 de Setembro, abaixo...