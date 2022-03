Mundo EUA rejeitam caças da Polônia para a Ucrânia e fazem patrulha com bombardeiro nuclear Americanos vão reforçar defesa de Varsóvia com duas baterias antiaéreas Patriot

Os Estados Unidos rejeitaram a oferta feita pela Polônia de transferir sua frota de caças MiG-29 para uma base americana na Alemanha e, daí, para reforçar a Força Aérea da Ucrânia como havia pedido o presidente Volodimir Zelenski. Ao mesmo tempo, Washington manteve nesta semana as patrulhas com quatro bombardeiros estratégicos B-52 no Leste Europeu, mandando um sin...