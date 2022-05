Mundo Explosão destrói hotel de luxo em Havana e deixa ao menos 9 mortos Autoridades descartam bomba e apontam vazamento de gás como causa; 40 pessoas se feriram e 13 estão desaparecidas

Atualizada às 17h58 de 06/05/2022 Uma forte explosão no famoso hotel Saratoga, no centro de Havana, deixou ao menos nove mortos, 40 feridos e 13 desaparecidos nesta sexta-feira (6), segundo informações do regime cubano. Entre os feridos, há 11 extremamente graves, de acordo com o diretor do hospital para onde eles foram levados. O líder de Cuba, Miguel D...