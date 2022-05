Mundo Explosão destrói hotel em Havana, capital de Cuba, e deixa ao menos 5 mortos Autoridades descartam bomba e apontam vazamento de gás como provável causa; bombeiros fazem buscas por sobreviventes

Uma forte explosão foi registrada no famoso hotel Saratoga, no centro de Havana, de acordo com publicações da imprensa estatal cubana nesta sexta-feira (6). Reportagem da agência de notícias Reuters no local também observou chamas saindo do luxuoso edifício da ilha. A rede americana CNN, por sua vez, relatou que policiais e bombeiros estão vasculhando escombros em bus...