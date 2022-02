Mundo FAB disponibiliza aviões para possível transporte de brasileiros que deixaram a Ucrânia Desde o agravamento das tensões nas fronteiras com a Rússia, a embaixada em Kiev deu início a um recadastramento dos nacionais no país —até quinta, cerca de 160 pessoas tinham se registrado

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que colocou de prontidão dois aviões KC-390 Millennium para o possível transporte ao Brasil de cidadãos do país que deixaram a Ucrânia. "As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais: o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o ap...