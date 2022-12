George Anthony Devolder-Santos, filho de imigrantes brasileiros que conseguiu se eleger deputado pelo partido Republicano, nos Estados Unidos, admitiu ter mentido sobre seu currículo profissional e acadêmico após uma semana de silêncio.

Em entrevista ao New York Post, George Santos tentou minimizar as inconsistências do seu currículo. "Meus pecados aqui são florear meu currículo. Eu sinto muito".

Relembre as mentiras contadas por George Santos:

Durante a campanha, o deputado eleito disse que se formou no Baruch College em 2010.

Santos também disse que trabalhou no Citigroup e no Goldman Sachs.

Após a reportagem do New York Times, que revelou as mentiras, ele afirmou ser vítima de "alegações difamatórias".

Agora, Santos reconhece que não se formou na Baruch College e que não tem formação superior.

Em relação aos empregos, ele disse apenas que fez uma "má escolha de palavras" e que foi vice-presidente da Link Bridge, uma empresa de investimento que fazia negócios com o Citigroup e a Goldman Sachs.

Santos também diz que a mentira não é motivo para que ele deixe de assumir o cargo em 3 de janeiro. Democratas defendem que ele renuncie antes mesmo de sentar na cadeira.

VITÓRIA EM DISPUTA INÉDITA

George Santos foi eleito para a Câmara dos Representantes nos EUA após desbancar o democrata Robert Zimmerman. Foi a primeira vez que dois candidatos gays disputaram a vaga no 3º Distrito do Congresso de Nova York.

Republicano, Santos nasceu e cresceu no Queens, em Nova York, e é defensor do ex-presidente americano Donald Trump. Ele também já enalteceu o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), em publicações nas redes sociais -e tem uma foto com o filho dele, o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

As pautas defendidas por Santos são, majoritariamente, do âmbito econômico, focando na "recuperação do sonho americano". "Ainda há muito a fazer pelo país. O sonho americano ainda está em perigo sob a administração de Biden. Usarei minhas habilidades para aliviar a pesada inflação e tornar nossas comunidades seguras", escreveu.

