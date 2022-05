Mundo Fome extrema atinge quase 200 milhões e pode piorar com Guerra da Ucrânia, diz ONU Perspectiva é de deterioração no cenário caso não sejam tomadas providências urgentes, segundo relatório anual da Rede Global Contra Crises Alimentares

Conflitos, eventos climáticos e crises econômicas agravaram a fome extrema no mundo em 2021, com um recorde de 193 milhões de pessoas de 53 países em situação de insegurança alimentar aguda, 40 milhões a mais do que no ano anterior, afirmou nesta quarta-feira (4) uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas). O número vem crescendo e quase dobrou desde 2016, ...