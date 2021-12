Mundo França prende suspeito de participar do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi O detido é ex-guarda real da Arábia Saudita e estava próximo de embarcar para Riad, capital do país

A polícia francesa prendeu, nesta terça-feira (7), um dos suspeitos de participar do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico do regime do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Segundo fontes contaram à agência de notícias Reuters, Khaled Aedh Al-Otaibi -ex-guarda real da Arábia Saudita- foi detido no aeroporto Roissy, perto de Paris, momentos antes ...