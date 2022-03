Mundo Gabriel Boric assume no Chile com críticas da esquerda e sob aura da tradição Aos 36 anos, Boric assume a Presidência depois de vencer no segundo turno o ultradireitista José Antonio Kast por 55,87% a 44,13% em 19 de dezembro

Entre as sólidas tradições cerimoniais para a posse do novo presidente, grandes desafios e uma onda de críticas por parte de seus próprios eleitores, Gabriel Boric assume o comando do Chile nesta sexta-feira (11). Boric enfrenta duras críticas de parte da esquerda que o elegeu por um conjunto de fatores, como montar um gabinete de ministros de centro-esquerda, mais m...