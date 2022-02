Mundo Goiano preso em Kiev consegue carona e tenta sair da Ucrânia para a Polônia Em contato com o POPULAR, o advogado e primo do jovem, Fabricio Modesto Perini, afirmou que o goiano está indo para uma cidade a 70 km da capital ucraniana, onde passará a noite

O goiano Gabriel Costa, de 25 anos, que mora em Kiev, na Ucrânia, conseguiu no início da tarde desta quinta-feira (24), no horário de Brasília (noite no leste europeu), uma carona para sair do país em direção à Polônia. Em contato com o POPULAR, o advogado e primo do jovem, Fabricio Modesto Perini, afirmou que o goiano está indo para uma cidade a 70 km da capital u...