Mundo Goiano que mora em Kiev conta detalhes: "Senti muito medo, medo da morte. Caíram muitas bombas" Goiano de Campos Belos, Gabriel Costa, de 25 anos, mora há três anos em Kiev e traz forte relato sobre como a realidade da cidade mudou há poucas horas, após o início dos ataques da Rússia. Neste momento ele aguarda instruções sobre a guerra e deseja “voltar à vida normal”

“Moro ao lado do aeroporto (Aeroporto Internacional de Kiev-Boryspil). Caíram muitas bombas e quando elas caíram, vinham acompanhadas de muita luz, muito barulho, muitas sirenes tocando. Era muita coisa. Me deu muito medo, medo da morte”. O relato ao POPULAR é do goiano Gabriel Costa, de 25 anos, administrador de empresas e marketing, que mora em Kiev, na Ucrânia, há t...