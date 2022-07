Mundo Governo da Itália fica à beira do colapso após ultimato de partido populista Instabilidade política volta após ex-premiê dizer que boicotará votação-chave para estabilidade de Draghi

A gestão do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, pode estar com as horas contadas. A tradicional instabilidade política do país voltou à tona depois de o ex-premiê Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), anunciar que o partido não votará, nesta quinta (14), um decreto no Senado que tem validade de um voto de confiança ao governo. Como o partido faz pa...