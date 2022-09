Mundo Guarda real cai ao proteger caixão no funeral da rainha Elizabeth II; vídeo Os motivos do incidente não foram divulgados; O velório da rainha em Londres começou no Palácio de Buckingham

Um guarda real caiu no chão enquando protegia o caixão da rainha Elizabeth ll na noite desta quarta-feira (14), em Londres. No vídeo, parece que o homem desmaia, mas os motivos da queda não foram divulgados. O incidente ocorreu quando os guardas estavam no procedimento de troca e um deles começou a cambalear. Antes do homem cair, ele perde o equi...