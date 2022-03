Mundo Guerra na Ucrânia entra na 4ª semana sem trégua em bombardeios Em Kiev, a capital, uma pessoa morreu e três ficaram feridas após restos de um míssil russo abatido caírem em um prédio residencial, destruindo dois apartamentos, de acordo com os serviços de emergência

A guerra na Ucrânia entrou na quarta semana nesta quinta-feira (17) com anunciados progressos nas negociações com a Rússia, que seguiram ao longo do dia de forma virtual, mas sem o cessar dos bombardeios em áreas civis das maiores cidades do país. Em Kiev, a capital, uma pessoa morreu e três ficaram feridas após restos de um míssil russo abatido caírem em um pré...