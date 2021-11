Mundo Holanda confirma 13 casos da variante ômicron, que já chega a 4 continentes De acordo com o governo holandês, o número pode ser maior, mas testes ainda estão em execução

Ao menos 13 dos 61 viajantes que chegaram à Holanda com Covid-19 estão com a variante ômicron, potencialmente mais transmissível que as anteriores. De acordo com o governo holandês, o número pode ser maior, mas testes ainda estão em execução. Os passageiros estavam entre cerca de 600 que chegaram a Amsterdã na última sexta-feira (26), em dois voos vindos da Á...