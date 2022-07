Mundo Hungria ofereceu ajuda para reeleição de Bolsonaro, mostra relatório interno Ministra da Mulher relata em documento oficial oferta feita por chanceler de Orbán, aliado do presidente brasileiro

O chanceler da Hungria, Péter Szijjártó, ofereceu ajuda para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma reunião com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto. O encontro ocorreu em Londres no início de julho, e a oferta húngara foi relatada pela própria Cristiane em relatório de viagem interno obtido pelo jornal Folha ...