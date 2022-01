Mundo Inglaterra reduz para cinco dias quarentena por Covid para 'maximizar economia' A partir desta segunda-feira (17), quem tiver a doença poderá abandonar o isolamento se apresentar dois resultados negativos consecutivos -um no quinto dia e outro no início do sexto

A Inglaterra anunciou que vai reduzir para cinco dias o tempo da quarentena mínima para as pessoas que estão com Covid-19, uma medida semelhante à tomada pelos EUA e pelo Brasil recentemente. A partir desta segunda-feira (17), quem tiver a doença poderá abandonar o isolamento se apresentar dois resultados negativos consecutivos -um no quinto dia e outro no início do s...