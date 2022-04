Mundo Johnson faz visita surpresa a Zelensky em Kiev em meio à guerra da Rússia Hoje, a guerra da Rússia na Ucrânia chegou ao 45º dia, com novos ataques na região leste do país

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, realizou, neste sábado (9), uma visita surpresa à Ucrânia e reuniu-se com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, em Kiev, a capital ucraniana. Hoje, a guerra da Rússia na Ucrânia chegou ao 45º dia, com novos ataques na região leste do país, atual foco das forças russas —o que faz civis se apressarem para deixar essa á...