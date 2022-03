Mundo Jornalista norte-americano é morto por soldados russos em Kiev, segundo autoridades ucranianas Brent Renaud era um jornalista experiente na cobertura de conflitos armados, tendo participado da cobertura das guerras no Iraque e no Afeganistão, o terremoto no Haiti, a primavera árabe no Egito e violência de cartéis de drogas no México

O jornalista norte-amenricano, Brent Renaud, de 50 anos, foi morto neste domingo (13), na cidade de Irpen, região de Kiev, na Ucrânia. Segundo as autoridades locais, o profissional teria sido baleado por soldados russos e usava um crachá do New York Times quando foi encontrado. Em nota, o jornal manifestou “tristeza profunda” e afirmou que Brent não estava cobrindo a...