Mundo Lula diz a embaixadores que Brics deve atuar em solução para guerra e que Bolsonaro isola Brasil Ex-presidente deu início a encontros com chefes de missão estrangeira e discutiu conflito na Ucrânia e acordo comercial com União Europeia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma série de reuniões com embaixadores estrangeiros em que defendeu, entre outros temas, a atuação do Brics na busca por uma solução para a Guerra da Ucrânia e a reinserção do Brasil no tabuleiro internacional. O líder nas pesquisas de intenção de voto realizou dois encontros com chefes de missões estrangeiras na cas...