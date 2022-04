Mundo Míssil que matou 50 pessoas em estação na Ucrânia tinha escrito “crianças” na lateral, aponta jornal A Rússia tem acusado as equipes militares da Ucrânia de atacar e matar crianças em Donbas, região das cidades de Donetsk e Luhansk

O míssil que atingiu nesta sexta-feira (8) a estação de trem em Kramatorsk, na Ucrânia, deixando ao menos 50 mortos, segundo a administração militar da região, tinha uma mensagem escrita em sua lateral. De acordo com o jornal russo independente Meduza e o britânico Sky News, é possível ver as palavras “para” e “crianças” no balístico. Pelo menos cinco crianças morreram n...