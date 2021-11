Mundo Macron dará maior honraria da França ao senador Randolfe Rodrigues, líder da oposição a Bolsonaro A comenda Légion d’honneur, a mais alta distinção francesa e uma das condecorações mais famosas do mundo​, será entregue a Randolfe no dia 6 de dezembro

Oito dias após receber Lula (PT) no Palácio do Eliseu, em Paris, com honrarias de chefe de Estado, o presidente francês, Emmannuel Macron, marcou data para a entrega da maior honraria do país ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A comenda Légion d’honneur, a mais alta distinção da França e uma das condecorações mais famosas do mundo​, será entregue a Randolfe no dia...