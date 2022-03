Mundo Menino de 11 anos que fugiu sozinho da guerra na Ucrânia reencontra família Hassan Al-Khalaf percorreu 1.600 km até a Eslováquia; "Minha esperança me carregou pelo caminho"

Um garoto nascido na Síria atravessou a Ucrânia sozinho, no início do mês, para se refugiar na Eslováquia, onde seu irmão mais velho mora. Hassan Al-Khalaf, 11, fugia da guerra iniciada há três semanas por tropas comandadas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. A saga de Hassan começou quando sua mãe decidiu enviá-lo sozinho a Bratislava, capital da Eslováquia, com me...