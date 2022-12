A Alemanha planeja endurecer suas leis sobre armas após uma suspeita de conspiração de um grupo de extrema direita para derrubar violentamente o governo, disse a ministra do Interior do país em entrevista publicada neste domingo (11).

A polícia alemã prendeu na semana passada 25 suspeitos de envolvimento na trama, muitos deles membros do movimento de extrema direita Reichsbuerger (Cidadãos do Reich), que nega a existência do Estado alemão moderno, segundo os promotores.

Antes das prisões, as autoridades já haviam confiscado armamentos de mais de mil membros do grupo, mas acredita-se que pelo menos outros 500 tenham licenças de porte de armas de fogo em um país onde a posse privada desse tipo de dispositivo é rara.

Legislação

Em entrevista ao jornal "Bild am Sonntag", a ministra do Interior, Nancy Faeser, defendeu que "todas as autoridades devem exercer pressão máxima" para remover as armas do grupo e afirmou que o governo "em breve endurecerá ainda mais as leis sobre armas".

Faeser acrescentou que o Reichsbuerger representa uma ameaça crescente para a Alemanha, uma vez que se expandiu de 2.000 para 23 mil membros no ano passado.

"Não são loucos inofensivos, mas suspeitos de terrorismo que agora estão em prisão preventiva", disse Faeser.

Os promotores disseram que entre os suspeitos há indivíduos com armas e conhecimento de como usá-las. Eles tentaram recrutar membros atuais e antigos do Exército e armazenam armamentos.

