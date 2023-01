O modelo e instrutor de ginástica Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (12) em Milão, na Itália. Um saco plástico estava amarrado na cabeça do brasileiro. Um dos suspeitos é o companheiro de Gabriel.

A notícia foi divulgada pelo G1 segundo a reportagem, de acordo com a mídia italiana um dos suspeitos de ter matado o modelo brasileiro é o italiano aposentado Gianclaudio DB, de 71 anos. Ele é também o dono do imóvel onde Gabriel morava em Milão. Gianclaudio foi banqueiro e assessor financeiro.

Ainda de acordo com informações obtidas pelo G1, foi o próprio Gianclaudio que chamou a polícia. Há relatos de que o brasileiro passou os últimos dois dias de vida no apartamento com alguns amigos e segundo Gianclaudio, teve uma festa de sexo e "muitas drogas" no local.

O aposentando disse que houve consumo de muita droga dias antes, mas não sabe dizer quais eram as drogas que usaram. Segundo ele a festa aconteceu na terça-feira, e ele passou a quarta-feira dormindo no sofá. No dia seguinte, quinta-feira, encontrou o corpo de Gabriel na cama.

A polícia procura por pessoas que participaram dessa festa. Para a mídia italiana a morte de Gabriel pode ter sido causada pelo excesso de drogas ou por um jogo de inspiração erótica. O corpo do brasileiro vai passar por autópsia para determinar se ele ingeriu alguma droga. Gianclaudio também fez exames para saber quais drogas ele consumiu.

Gianclaudio é investigado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

