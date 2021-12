Mundo Morre Desmond Tutu, vencedor do Nobel da Paz e ativista sul-africano O arcebispo recebeu diagnóstico de câncer de próstata no final dos anos 1990 e, nos últimos anos, foi hospitalizado em várias ocasiões para tratar infecções associadas ao tratamento de câncer

Com a óbvia exceção do hors-concours Nelson Mandela, foi o arcebispo Desmond Tutu a mais conhecida figura da luta da África do Sul contra o apartheid. Sua contribuição para a transição do regime segregacionista branco para uma democracia racial foi imensa, apenas um degrau abaixo da do ex-presidente, morto em 2013. Tutu morreu na madrugada deste domingo (26), aos 90...