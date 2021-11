Mundo Não vacinados por escolha perdem assistência de saúde gratuita em Singapura Vacinados com complicações pela doença continuarão tendo assistência financeira do governo para tratamento

O Ministério da Saúde de Singapura anunciou que os não vacinados poderão perder o direito ao atendimento gratuito pelo sistema de saúde do país caso tenham complicações pela Covid-19. O anúncio foi feito no dia 20 de outubro e a cobrança pelo atendimento médico passa a valer a partir de 8 de dezembro. Em nota, a força-tarefa dos ministérios de Singapura publicou que “atualmente, as pes...