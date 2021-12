Mundo Número de jornalistas presos bate recorde em meio a pandemia, diz relatório O aumento está relacionado a regimes autoritários que, da América Latina à Ásia, ganharam fôlego nos últimos anos

O número de jornalistas encarcerados ao redor do mundo por razões ligadas à atividade profissional bateu recorde em 2021: pelo menos 293 estão presos. O aumento da cifra, que no ano passado era de 280, está relacionado a regimes autoritários que, da América Latina à Ásia, ganharam fôlego nos últimos anos. O levantamento e a análise são do CPJ (Comitê para a Prot...