Mundo Nova presidente do Peru prepara anúncio de gabinete; Castillo é transferido para base militar Depois de ter tentado dissolver o congresso, Castillo perde o cargo e sua vice assume o poder

Com a missão de superar a crise institucional que chegou ao ápice com a tentativa de golpe de Pedro Castillo, a nova presidente do Peru, Dina Boluarte, deve formar nesta quinta-feira (8) seu gabinete ministerial. Os nomes anunciados permitirão sentir o pulso da orientação de seu governo e estimar as possibilidades de que o país viva enfim algum período de estabilidade p...