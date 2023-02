Pelo menos uma pessoa morreu e 69 ficaram feridas depois de um terremoto de magnitude 5,6 e profundidade de 6,15 km atingir o leste da Turquia nesta segunda-feira (27), informou a Afad, Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres turca. Vários prédios já danificados desabaram com o novo tremor.

Após um violento terremoto no início do mês deixar mais de 44 mil mortos no país e quase 6 mil na vizinha Síria, a região convive com tremores secundários que fazem novas vítimas. O epicentro do terremoto desta segunda foi no distrito de Yesilyurt, na província de Malatya e ao sudeste do país -perto da já castigada região de Gaziantep.

O prefeito da cidade de Yesilyurt disse à emissora Habertürk que um pai e sua filha ficaram sob os escombros de um prédio desabado após voltarem para casa para tentar recuperar pertences pessoais.

Também na província de Malatya, a equipe de resgate retirou um homem dos destroços, amarrado a uma maca, mostraram imagens da CNN Turquia. Uma mulher -provavelmente sua filha- também foi resgatada do mesmo prédio colapsado.

Leia também:

- Novos terremotos na Turquia deixam ao menos 3 mortos e 213 feridos

- Tremor de magnitude 6,3 atinge Turquia e Síria duas semanas após terremoto

- Terremoto na Turquia se torna o mais letal do país após mais de 35 mil mortes

A Afad registrou quase 10 mil tremores secundários após o terremoto de 6 de fevereiro -45 com magnitudes entre 5 e 6, afirmou o diretor geral de terremotos e redução de riscos da Afad, Orhan Tatar. "Isso é uma atividade extraordinária", disse ele.

Neste domingo (26), torcedores do clube turco Besiktas arremessaram milhares de ursos de pelúcia no campo durante uma partida contra o Antalyaspor, no campeonato do país. Os brinquedos são uma doação às crianças impactadas pelos terremotos.

No início da semana passada, um terremoto já havia elevado para seis o número de mortes provocadas por tremores secundários. Os sismos, de magnitudes 6,4 e 5,8, levaram cerca de 300 pessoas à hospitalização. Já na região de Aleppo, na Síria -uma das mais devastadas pela guerra civil que assola o país há mais de 12 anos--, havia ao menos 150 feridos, de acordo com estimativa feita pelos Capacetes Brancos.

Quase 173 mil prédios foram danificados, de acordo com a imprensa local. As autoridades turcas abriram uma investigação criminal pelo colapso dos edifícios. Já foram presas 184 pessoas suspeitas de cumplicidade no desabamento dos prédios.

Após o último tremor, a Afad emitiu um novo aviso no Twitter alertando as pessoas para não entrar ou ficar perto de prédios danificados na zona do terremoto.

A tragédia acontece meses antes das eleições, marcadas para junho, e impõe um desafio para Recep Tayyip Erdogan, que comanda o país há duas décadas. Uma delegação do Alto Conselho Eleitoral da Turquia deve visitar a zona do terremoto nesta segunda para fazer um relatório sobre a viabilidade das eleições na região.